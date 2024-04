Mercato ‘Regioni d’Europa’. Un successo tra stand e cucine

Un successo, sia per l’alto numero di visitatori, sia per l’ampia fetta di gusti intercettati. Fin dalle prime ore, ‘Regioni d’Europa. Mercati internazionali’, la rassegna che da venerdì e fino a questa sera coinvolge 75 espositori arrivati nel cuore di Cesena dalla Spagna alla Grecia, dalla Francia all’Argentina, dal Messico al Brasile, sotto l’egida di Fiva Confcommercio, si è dimostrata molto apprezzata dai cesenati. Complici anche le giornate di bel tempo, l’afflusso di persone lungo l’asse principale che attraversa il centro storico, da piazza della Libertà fino a piazza Fabbri, è sempre stato molto alto, evidentemente per via della qualità dei prodotti esposti, alimentari, ma non solo. Un esempio su tutte lo merita per esempio la Scozia, che tra una vasta scelta di birre, proponeva pure abiti della tradizione, a partire ovviamente dal kilt. I prodotti artigianali sono in effetti stati particolarmente apprezzati di chi andava in cerca di proposte sui generi, lontane dagli abituali gamme da grande distribuzione. Stesso discorso per il cibo, servito con attenzione alle rispettive tradizioni culinarie delle delegazioni e particolarmente ricercato durante le passeggiate serali di venerdì e di ieri.

Nel frattempo è stato anche affrontato il problema segnalato dai commercianti di via Strinati, che venerdì mattina, nel momento della collocazione degli stand avevano visto il varco d’accesso alla loro strada ostruito da una bancarella. Gli operatori sono così intervenuti per aprire un passaggio che scongiurasse l’effetto ‘muro’ e favorisse la camminata anche nella vivace strada laterale. Tornando alla manifestazione, dunque oggi sarà l’ultimo giorno di apertura: gli stand saranno accessibili dalla mattina alle 9 fino a mezzanotte. Dopo di che arriverà il momento dei bilanci. Che in ogni caso già da ora paiono essere più che positivi.

Luca Ravaglia