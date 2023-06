Mercato Saraceno, 2 giorni di incontri, dibattiti, concerti e divertimento con 'riEvolution Fest'!

Oggi e domani a Mercato Saraceno arriva il ’riEvolution Fest’, due giorni con incontri, mostre, laboratori e dibattiti ma anche concerti, ballo e divertimento. Un festival per i giovani promosso dagli assessori Ignazio Palazzi e Giulia Rogai per dare spazio e voce ai tanti giovani del territorio su temi quali l’ambiente, le migrazioni, la sostenibilità, ma anche la parità di genere, la pace ed il benessere mentale.

Oggi alle 17.30 al Lungo Fiume presso Torretta dell’Enel, si parlerà di ’Voci dal conflitto’, racconti di chi è partito in missioni a cura di Mediterranea Saving Humans in Ucraina. Alle 20 alla piazzetta del Savio ’Un giorno in Censura’, talk a cura di WeReading con Diletta Bellotti e Madonna Freeeda, a seguire ’Cosa vuol dire fare l’uomo?’ talk a cura di MicaMacho con Vittorio Cateni. Domani importante dibattito alle 17.30 su ’Persone in movimento e migrazioni globali’, racconti dalle rotte e prospettive post-coloniali nell’era del cambiamento climatico. Talk a cura di Mediterranea Saving Humans, mentre nel giardino della biblioteca A. Veggiani alle 17.45 inizierà ’Non può piovere per sempre’, chiacchierata con Fridays For Future Cesena.

Alle 19 nella piazzetta del Drago presentazione del libro ’Il corpo (in)atteso. La pillola anticoncezionale tra alienazione ed autopoesia: incontro con la scrittrice Chiara Montalti.

Vi saranno anche concerti in Piazzetta del Savio: oggi alle ore 22 con gli Afreak a cui seguirà, alle 23.30, Tonino 3000.

Sabato 1 luglio l’attesissimo Duo Bucolico e a seguire chiusura con dj-set a cura di Giungla sound. Importante e coinvolgente l’appuntamento con la ’Poesia’ in piazza Montalti, più precisamente ’Poetry Slam’, a cura del collettivo Voce Versa, dove sarà il pubblico a decretare il poeta vincitore della sfida.

Edoardo Turci