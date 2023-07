"From jazz to pop" è il titolo del concerto del Jazzlife Duo con la cantante Alessandra Abbondanza e il chitarrista Luca Di Luzio domani sera a Mercato Saraceno per la rassegna ‘Savio Trail’ di musica, spettacolo, degustazioni ed escursioni organizzato dall’Unione Valle Savio in collaborazione con le realtà del territorio. A partire dalle ore 19.30 il lungo fiume si animerà grazie alle note dei classici dei due generi, fusi insieme in un’armonia inedita, in un continuo dialogo musicale che supera gli steccati e apre nuovi orizzonti: da Ella Fitzgerald a Stevie Wonder, da Frank Sinatra a Etta James. L’ingresso è gratuito. Per prenotare [email protected]