Mercato Saraceno cala l’asso delle pievi

Una domenica alla riscoperta delle pievi. Tappe fondamentali del percorso spirituale nella Valle del Savio, quelle di Mercato Saraceno sono fra le più interessanti della Regione. Per valorizzare questo patrimonio artistico e devozionale, dal 7 maggio la Dmc dei Percorsi del Savio ha in gestione le aperture periodiche – un fine settimana al mese – delle pievi, grazie all’accordo stipulato fra Diocesi, Comune di Mercato saraceno e Unione Valle del Savio. Per favorirne conoscenza e offrire ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza più coinvolgente, sono in programma due visite guidate speciali domenica alla pieve di Monte Sorbo e alla pieve di Monte Sasso.

La millenaria Pieve di Monte Sorbo, dedicata a Santa Maria Annunziata, è meta di pellegrini e viandanti. Sorge sulla sommità di una collina, a circa 8 chilometri dal centro di Mercato Saraceno:Da sempre faro della cristianità e rifugio per i fedeli fin dal X secolo, grazie al suo hospitale, meta storica dei pellegrinaggi, oggi la pieve è un vero e proprio museo di antichi oggetti d’arte sacra. Il costo per la visita comprensivo di guida è di 8 euro, la durata di un’ora.

Seguirà alle 17 la visita alal pieve di Monte Sasso, piccolo borgo rurale medievale del quale rimangono visibili tratti della cinta muraria del castrum, al cui interno si trova la chiesa di Sant’Andrea Apostolo.

Vi è custodito un raro e venerato crocifisso ligneo quattrocentesco per secoli oggetto di culto e grande devozione. Dopo la visita alla pieve è prevista anche una degustazione di vini presso il Castello di Monte Sasso. Per visita e degustazione il costo a persona è di 25 euro.

re.ce.