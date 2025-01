Mercato Saraceno cala un poker di centenari

Con l’anno appena iniziato nel Comune di Mercato Saraceno si contano quattro ultracentenarie e tre prossime centenarie. Nell’ordine Clementina Picchetti, classe 1923, residente nella frazione Bora che ieri ha compiuto 102 anni; poi, Giovanna Delle Donne nata nel giugno 1923 e residente nel capoluogo; Adelma Gusman della frazione Monte Castello nata nel settembre 1923; a seguire Olga Babuin classe 1924 di Monte Sasso. Mancano pochi mesi per arrivare al traguardo dei 100 anni alla mercatese Silvana Ferri, vedova Veggiani nata nell’aprile 1925, mentre Marianna Malatesta di Bora li compirà il primo luglio prossimo e Maria Rita Tonelli di Piavola compirà i cento anni il prossimo 20 novembre.

A segnalare questa lista di ultracentenarie (e le prossime al traguardo del secolo di vita) è la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi, che si congratula con loro. E sottolinea quanto "si possa vivere bene e meglio in questo territorio valligiano in gran parte ancora incontaminato e a misura d’uomo, dove pace e tranquillità accompagnano le ore, i giorni e gli anni di coloro che hanno visto cambiare il mondo vivendo gran parte del secolo ‘900 e anche quelli degli anni Duemila".

E questo nonostante la maggior parte di queste centenarie abbia vissuto in gran parte una vita di lavoro nei campi, spesso faticosa, ma accompagnata dalla serenità d’animo; ciò suggerisce che la pace interiore, unita alla semplicità e alla ritmicità della vita all’aria aperta, potrebbe essere un fattore determinante nella loro longevità, assieme ai valori più profondi come la pace, la connessione con il territorio e un equilibrio tra lavoro, vita sociale e tempo per sé.

Edoardo Turci