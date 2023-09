Mercato Saraceno in festa tra cappelletti e musica all’alba

Fino a domani per la tradizionale Festa del patrono, a Mercato Saraceno si potranno apprezzare buon cibo, musica, tradizione, spettacoli e laboratori per le famiglie, di pievi aperte e passeggiare in bicicletta. E questo grazie alla sinergia organizzativa tra amministrazione Comunale, Pro Loco di Mercato Saraceno e i Percorsi del Savio. Oggi la tradizionale Festa del Patrono Natività della Beata Vergine Maria con la Santa Messa in Piazza alle ore 10.00 mentre al pomeriggio alle ore 17.00 la piazza sarà animata dal giocoliere ed equilibrista Andrea Menegale con uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia. La sera alle ore 21.00 concerto della band forlivese Runaway con i loro medley di musica italiana e internazionale. Domani sabato 9 settembre si parte al mattino con un ‘Concerto all’alba’ alla Pieve di Monte Sorbo, evento gratuito ma con iscrizione obbligatoria. Alle 19.00 invece tutti a mangiare i famosi cappelletti (vi sarà la III edizione della ‘Sagra dei cappelletti’) rigorosamente chiusi a mano dai volontari e volontarie della Pro Loco di Mercato e alle ore 21.00 l’energico concerto dei "Cadillac 61". In occasione della festa del patrono apertura straordinaria della chiesa di Santa Maria Nuova (h 16.00-18.00) e del museo diocesano Chiesa Madonna della Vita (h 18.00-20.00). Durante i tre giorni sarà possibile visitare la mostra di pittura Intra, a cura della mercatese Giuliana Babini. La mostra sarà allestita presso lo spazio polivalente dietro il palazzo comunale e effettuerà i seguenti orari: 10-12 e 17-21.

Edoardo Turci