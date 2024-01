"Mercato spostato, scelta giusta"

Il Pri sottolinea il risultato positivo del trasferimento del mercatino dei produttori locali dalla sede di viale IV Novembre a quella attuale di via del Mare, così come indicato dal documento politico programmatico del partito del 2019. Sara Biguzzi, segretaria dell’Unione comunale Pri, ricorda che le ragioni di igiene, sicurezza e viabilità per lo spostamento, furono espresse nella primavera del 2021 negli incontri con le associazioni dei produttori agricoli: "La risposta non fu positiva ed un esponente della categoria ebbe a dire: ’i repubblicani non cambiano mai , continuate a fare politiche impopolari continuerete a pagarne le conseguenze elettorali’".

"L’assessore al commercio è Luca Ferrini, repubblicano – afferma Sara Biguzzi – Non per questo pensiamo a una vittoria di partito. Con uno scarso 3% non si impone niente a nessuno. E’ scontato che il merito va riconosciuto anche al sindaco, alla giunta, alla maggioranza che governa la città. L’occasione ci è cara per ribadire che il Pri non è il partito degli interessi particolari , la politica dei repubblicani è l’opposto del populismo. Il risultato è un buon motivo per continuare a previlegiare l’interesse generale".