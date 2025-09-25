Mercedes si schianta contro il guardrail

Due incidenti nel giro di meno di due ore, senza gravi conseguenze per gli occupanti delle auto, hanno creato un po’ di problemi ieri mattina, mercoledì, al traffico sulla E45. Il primo è accaduto alle 7.20 poco prima dell’uscita di Cesena Sud direzione Roma. Una donna di 43 anni residente a Ravenna alla guida di una Pugeot 2800 ha perso il controllo dell’auto e nello sbandare verso destrsa è finita in una piazzola di sosta andando a colpire il guardrail di destra evitando per pochissimo una macchina operatrice che, a lato della E45, stava procedendo allo sfalcio dell’erba. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Forli che hanno messo in sicurezza l’auto. Sul posto sono arrivati la Polizia Stradale di Bagno di Romagna, i tecnici dell’Anas e una ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare la donna al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena e fortunatamente le sue condizioni non sono risultate di grave rilevanza. Chiusa la corsia di marcia per circa un’ora facendo passare il traffico sulla corsia di sorpasso.

Il secondo incidente, sempre sulla E45, è accaduto alle 9 all’altezza di Sarsina. Il conducente di un’auto di 67 anni alla guida di una Mercedes stava procedendo in direzione Ravenna con a bordo un’altra persona, un uomo di 80 anni, entrambi residenti in Toscana, ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro il guardrail di destra e si è fermato nella corsia di sorpasso senza coinvolgere altri mezzi. Sul posto sono arrivati la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ad assistere i due occupanti dell’auto; una pattuglia della Polizia Stradale di Bagno di Romagna per ricostruire l’esatta dinamica del fatto e i tecnici Anas per rimettere in sicurezza la strada. Le due persone non hanno riportato fortunatamente ferite e non c’è stato bisogno di portarle all’ospedale. E’ stata chiusa per un’ora la corsia di sorpasso facendo transitare i mezzi su quella di marcia.

Ermanno Pasolini