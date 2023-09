"Merci, cambia la consegna"

Al lavoro per un centro storico più fruibile e sostenibile. Questo il patto scaturito dalla presentazione di Cat Ascom Servizi e Confcommercio al comune di Cesena della indagine sui pareri di imprese e cittadini sulla consegna delle merci in centro storico utilizzando mezzi sostenibili, da quelli elettrici al cargo bike. La problematica è molto sentita e coinvolge i negozi e i clienti.

"Con gli assessori del comune di Cesena Francesca Lucchi all’Ambiente e Luca Ferrini allo sviluppo economico - rimarca il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani - si sono poste le basi durante l’incontro di presentazione dell’indagine per il prosieguo del lavoro con lo studio di un piano di fattibilità per avviare consegne delle merci più sostenibili nel centro storico di Cesena. Un progetto preso in considerazione, per attrezzarci almeglio, è quello di visitare con una delegazione congiunta il comune di Comune di Vicenza che da anni sviluppa servizi intelligenti che rispettino il concetto di ’low emission zone’, tra i migliori esempi di migliori pratiche nel settore dei servizi per la logistica dell’ultimo miglio".