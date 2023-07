Mereghetti presenta il dizionario dei film Bellocchio porta ‘Rapito’ al San Biagio

Domani alle 18.30 ai giardini Savelli di Cesena, il critico cinematografico Paolo Mereghetti che presenterà "Il Mereghetti. Dizionario dei film 1993-2023". Mereghetti dal 1993 pubblica il dizionario dei film più diffuso e apprezzato in Italia, nato per aiutare il telespettatore di fronte all’esplosione delle tv private in Italia e la conseguente invasione di film, negli anni è diventato la più diffusa e apprezzata guida per muoversi all’interno dell’universo cinematografico. Moderererà l’incontro Casaba podcast.

Alle 21.30 Paolo Mereghetti introdurrà la proiezione del film ‘Rapito’ in Arena San Biagio. Per l’occasione sarà presente anche il regista Marco Bellocchio.