Merenda multietnica al centro Movimenti

Sono trascorsi più di vent’anni dall’istituzione della Giornata Internazionale della Lingua Madre nata ad opera dall’Unesco. Dal 1999 ogni 21 febbraio si celebra nel mondo il valore della lingua madre e la ricchezza del multilinguismo. Per questa ragione domani al Centro culturale Movimenti (via Strinati, 59), i partecipanti ai corsi di lingua, le famiglie e i ragazzi in accoglienza condivideranno piccoli brani nella loro lingua madre. L’evento, a ingresso libero e organizzato da Asp Cesena-Valle Savio nell’ambito del progetto SAI, si terrà dalle 15 alle 18 e si concluderà con una merenda multietnica. Per informazioni contattare lo 0547.20059.