Messa di Natale del vescovo in Cattedrale

Prosegue fino a oggi in Cattedrale a Cesena la Novena del Santo Natale.

Oggi vigilia del Natale, non sarà celebrata la Messa delle 18. Alle 22 il vescovo Douglas Regattieri (nella foto) siederà la Messa solenne nella Notte Santa.

Altre messe della Notte santa alle 23.15 alla Basilica del Monte e alle 24 al convento dei Cappuccini.

Domani, giorno di Natale, le celebrazioni saranno alle 7, alle 8,30, alle 10 e alle 11,30; alle 18 la Messa solenne presieduta dal vescovo Douglas: la celebrazione sarà animata dalla Schola diocesana “Santa Cecilia” che eseguirà la Messa a due voci miste “Dives in misericordia”, di Gianni Della Vittoria; all’organo, Terzo Campana. Domenica 31 dicembre: alle 18 il vescovo Douglas presiederà la Messa per ringraziare il Signore di tutti i benefici elargiti nell’anno 2023. A conclusione, canto del “Te Deum”. Lunedì 1° gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio e Giornata della pace: le Messe in Cattedrale saranno quelle dei giorni festivi (7 - 8,30 - 10 - 11,30). Alle 15 si terrà la Marcia della Pace, con partenza dalla chiesa di San Domenico e arrivo in Cattedrale, dove ci sarà una testimonianza sul tema della Giornata “Intelligenza artificiale e pace”. Alle 18, la Messa presieduta dal vescovo. Sabato 6 gennaio, Epifania del Signore: alle 18 la Messa solenne presieduta dal vicario generale monsignor Pier Giulio Diaco. Fino al 14 gennaio nella cripta della Cattedrale è possibile visitare l’artistico presepe allestito dalla famiglia Gualtieri di Montiano.