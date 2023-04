Messa e processione per Sant’Eurosia

Torna oggi pomeriggio a Pagno l’attesissima festa di Sant’Eurosia che è stata interrotta dal tempo del Covid. Ora, grazie all’impulso del parroco don Vincenzo, le piccole comunità di fedeli potranno ritrovare il loro momento prezioso che è un’occasione di ritrovo per tutti gli abitanti. Oggi alle 16 si terrà la messa e la processione fino alla celletta, collocata tra le due chiese. Seguirà un rinfresco. La sede parrocchiale fin da prima del Mille era a Santa Cristina, a pochi metri dal torrente Rio Maggio, dove resta la cripta con resti mortali. "L’eccessiva asperità del luogo e la difficoltà degli abitanti a raggiungerlo - spiega il parroco Don Daniele Bosi - fecero nascere l’idea di costruire una nuova chiesa, spostandola nel sec. XVIII dai 334 metri di Santa Cristina ai 603 metri di altitudine della chiesa attuale. In archivio esiste l’elenco degli uomini che si prestarono nella costruzione, riprodotto nel pieghevole edito nel 2011, e fa davvero meraviglia constatare come questi cognomi siano ancora presenti, dopo oltre 250 anni, nelle poche famiglie rimaste: Cangini, Peruzzi, Olivieri, Fabbri. Nel 1791 e 1861 vengono effettuati nuovi lavori alla canonica. Nel 1922 don Igino Caggiati sistema casa e canonica, acquistando nel 1931 due nuove campane. Nel 1969 parte per sempre l’ultimo parroco residente, don Paolo Raggi".