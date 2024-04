Messa in ricordo di padre Reali. Trent’anni dalla morte del poeta

Questa domenica 7 aprile Sogliano al Rubicone ricorderà Padre Agostino Venanzio Reali (foto) nel trentennale della morte (1994-2024).

L’Associazione Agostino Venanzio Reali, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con la biblioteca, organizza alle 10 una messa nella abbazia millenaria di Montetiffi, celebrata da padre Prospero che alle 11.15 terrà un breve incontro sul tema: "Il pensiero di San Bonaventura nell’opera di Agostino Venanzio Reali".

L’amatissimo Padre Reali è nato il 27 agosto 1931 a Montetiffi (Sogliano), morto a Bologna il 25 marzo 1994 è sepolto nel cimitero di Montetiffi. Sacerdote cappuccino, artista e poeta, che solo post mortem si sta adeguatamente scoprendo. Dal 1957 al 1962 si trasferisce a Roma per conseguire la licenza in teologia e in scienze bibliche.

Sono anni intensi anche per la frequentazione di personalità del mondo letterario e artistico: Cardarelli, Govoni, Ungaretti, Pasolini, Caproni, Betocchi, Guttuso, Spagnoletti, De Luca… Padre Venanzio (questo il nome da religioso). Nel 1983 iniziano le sue pubblicazioni di poesia che in realtà coprono appena un decennio. Al ritorno dalla capitale si dedica all’insegnamento e parallelamente dà vita a un profondo lavoro poetico e artistico. Solo dopo la sua morte i confratelli vengono a conoscenza della mole di questo importante lavoro e nel 1995, per il l primo anniversario della morte, pubblicano "Nostoi. Il sentiero dei ritorni" a cui seguono prima "Il Cantico dei Cantini" e poi "Primaneve" nel luglio 2002.

e.p.