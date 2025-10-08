Messa in sicurezza. Cominciano i lavori lungo via Adda

Per le opere del comparto ex Zuccherificio e alla zona Ippodromo, a partire dal Ponte Vecchio, del valore di 2,5 milioni di euro finanziati dalla struttura commissariale e destinati alla messa in sicurezza del territorio, partono i lavori in lavori in via Adda, sul fiume Savio, in sinistra idraulica.

L’intervento prevede la realizzazione di una chiavica in calcestruzzo armato, fondata nel terreno attraverso il posizionamento di micropali.

La chiavica sarà dotata di una valvola a clapet, con l’obiettivo di garantire una migliore gestione dello scarico e aumentare la sicurezza idraulica dell’area. A valle della chiavica sarà ripristinata la banca esistente, danneggiata durante gli eventi alluvionali di maggio 2023, per ricostruire la continuità e consentire il passaggio dei mezzi operativi destinati alle attività di manutenzione del fiume. Per assicurare la stabilità sia del manufatto che della banca ripristinata, sarà realizzata una protezione in massi lungo la chiavica, la banca e la scarpata del fiume, per tutta la lunghezza dell’area interessata. Il piede della scarpata sarà difeso con pali in legno di castagno infissi per tutta la lunghezza dell’intervento. Scatteranno modifiche alla viabilità da lunedì al 19 dicembre.

Proseguono intanto a Bulgarnò gli interventi riguardanti la messa in sicurezza della rete idraulica che, anche per i prossimi giorni, richiederanno alcune temporanee modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza. L’intervento, che sarà eseguito da Igt Impresa Generale Torri di Mercato Saraceno, prevede scavi, posa di nuova canalizzazione con tubi e ripristino della pavimentazione stradale.

Dalle 8 di oggi e fino a venerdì 7 novembre saranno istituiti sensi unici alternati regolati in via Bulgarnò Seconda, nel tratto tra il civico 1120 e il civico 1301, e all’incrocio con via Sarzola; via Bulgarnò Seconda, nel tratto tra il civico 1429 e l’incrocio con via Capannaguzzo; via Capannaguzzo, nel tratto tra il civico 1407 e l’incrocio con via De Cesari".