Messa in sicurezza del Rio Marano: "Pronto il progetto della vasca, ma non si costruisce senza soldi"

Il progetto esecutivo per la cassa di laminazione del rio Marano è pronto, per procedere con l’opera servono i soldi, attendiamo perciò l’erogazione del finanziamento. Questo, ridotto al succo, ha detto il sindaco Enzo Lattuca all’affollata assemblea pubblica del quartiere Fiorenzuola a cui erano presenti anche l’assessora all’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi e il presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna, presentatore del progetto, Stefano Francia.

"Il progetto relativo alla cassa di espansione a Rio Marano è già redatto ma in attesa di un finanziamento - ha comunicato –. Il Consorzio di Bonifica della Romagna lo ha candidato, con un ’ammontare complessivo di 6.696.600 euro, tra gli interventi urgenti. Non appena ci sarà conferma del finanziamento da parte del Commissario straordinario, l’intervento potrà essere avviato nel corso del 2024. Per il Comune si integra ai lavori già in corso che ci consentono di fare un grande passo avanti sul fronte della messa in sicurezza del nostro territorio, come le alle opere in corso lungo l’asta fluviale del Savio,agli interventi che il consorzio di Bonifica sta eseguendo, non solo in somma urgenza ma anche di miglioramento, tra Cesena e Cesenatico, lungo la rete consortile, lavori che, insieme all’Agenzia regionale per la Protezione civile e la sicurezza territoriale, inizieremo lungo il torrente Cesuola. Questo intervento è stato progettato prima dell’alluvione”.

La realizzazione di una cassa di laminazione delle piene del Rio Maran, si inquadra come intervento per la messa in sicurezza dell’area più volte vittima di allagamenti gli scorsi anni. La collocazione individuata per la cassa è tra la via Emilia e via Rio Marano, a monte del ponte della via Emilia, vicina a Case Finali. Il volume utile è di circa 187.000 metri cubi su di un’area occupata di circa 9 ettari, permette la laminazione della portata di piena 200ennale per 10 ore di durata dell’evento, senza il contemporaneo svuotamento verso i recettori di scarico. Data la vicinanza dell’opera con la città e viste le richieste del quartiere, la proposta progettuale prevede il futuro utilizzo della cassa di espansione anche come area verde attrezzata a parco urbano pubblico, con piantumazioni, arredi e percorsi ciclo-pedonali, creando un collegamento tra le zone ricreative vicine e la vallata del Rio Marano.

L’intervento ha lo scopo di ridurre la portata dell’acqua durante la piena del Rio Marano. Si procederà dapprima con la definizione di un primo invaso di 13 mila metri cubi, a cui seguiranno ulteriori due vasche. "In giugno – mette in luce lap residente del Fiorenzuola Milena Maccherozzi – insieme ad alcuni consiglier abbiamo incontrato il sindaco per fare il punto sulla realizzazione di quest’opera che il nostro territorio attende dal 2012 e che oggi, alla luce degli eventi di maggio, è tornata all’ordine del giorno in un ben più ampio quadro di messa in sicurezza della nostra città, soprattutto nelle aree attraversate dal fiume Savio e da altri corsi d’acqua minori".

"Nel corso dei giorni della piena, il Rio Marano non ha destato particolare preoccupazione – va al punto la presidente – ma è importante poter prevenire eventuali piene. Per questa ragione l’assemblea di quartiere. molto partecipata, è stata utile per conoscere le future fasi del percorso di realizzazione di questo bacino artificiale in grado di alleggerire la piena, la portata e la pressione dell’acqua".