Messa nella parrocchia di San Giacomo Apostolo in memoria di don Ago

È già trascorso un mese da quando don Agostino Tisselli, per tutti don Ago, ha raggiunto la casa del Padre. Era infatti il 29 dicembre, quando nell’intermezzo tra le feste di Natale e l’attesa del Capodanno, è spirata una delle figure religiose che in città hanno lasciato un ottimo ricordo. Giovedì sera, alle 20.15, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo sul porto canale, la messa in sua memoria. La comunità desidera ricordarlo e insieme ringraziare per il dono che è stato don Ago, padre, amico, maestro per tanti fedeli.