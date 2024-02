Messaggi di San Valentino. In palio due cene da ‘Semplice’ e ‘Michiletta’

Due cuori e un tavolo di ristorante, magari cosparso da petali di rosa, illuminato da una luce soffusa e imbandito coi piatti di un menù di qualità. Per una sera tutto il resto può aspettare; per una sera è solo questione di due persone che si guardano negli occhi chiudendo il resto del mondo fuori. Come accadrà alle due coppie di lettori del Resto del Carlino che trascorreranno la serata del 14 febbraio cenando in due dei migliori ristoranti cesenati. E’ il premio in palio per la nostra iniziativa dedicata agli innamorati organizzata in collaborazione con Confesercenti cesenate. Entrambi i ristoranti prescelti sono nel cuore della città: ‘Semplice’ in via Zeffirino Re e ‘Michiletta’ in via Strinati.

"La serata di San Valentino è sempre magica – sorride Piero Mongelli di Semplice – ogni anno riceviamo la visita di tante coppie che, anche solo passeggiando lungo le vie della città, notano le luci soffuse e le atmosfere romantiche e decidono di entrare. Certo, noi facciamo di tutto per metterli a loro agio, preparando tavoli tematizzati, con petali di rose e candele accese. Il tutto abbinato a un menù pensato per l’occasione, che nel caso specifico vedrà un pizza a base bianca con salmone affumicato e petali di verdura, seguita da una panna cotta di cuore alle fragole. E’ compresa pure una bevanda a scelta".

Da Michiletta si punta invece su un’ampia scelta di opzioni, che spaziano tra il menù alla carta e le proposte legate alla stagionalità del momento. Un esempio è il menù con pan brioche, battuta di cervo e salsa tartara, seguiti da maccherone al torchio, ragù di cinghiale, olio al basilico e pecorino cerato, petto d’anatra alla Royale con cavolo nero, cioccolato e piccola pasticceria. Oppure la ‘Degustazione Michiletta’ con sei portate: "Abbiamo già ricevuto numerose prenotazioni – commentano dal locale – perché in effetti il fascino di concedersi un pasto di qualità per festeggiare insieme alla propria metà è sempre molto apprezzato. Non poniamo vincoli, ciò che conta è trascorrere una serata speciale, insieme a una persona speciale".

Per partecipare basta inviare messaggi di auguri che verranno poi pubblicati il 14 febbraio sul nostro giornale. Inviate un’unica mail che abbia come oggetto le parole ‘Messaggio di San Valentino’ all’indirizzo mail cronaca.cesena@ilcarlino.net. La scadenza è fissata per martedì 13 febbraio alle 10. Non sarà pubblicato tutto ciò che arriverà oltre la scadenza fissata. Il messaggio non deve superare le 300 battute (spazi inclusi) e può essere romantico, tenero, ironico, sia in forma di prosa che di poesia. Al testo potrà essere allegata anche una foto. Nella mail deve essere indicato il nome (ma, se si preferisce, va bene anche il soprannome) di entrambi. Ricordiamo che sarà accettata una sola frase d’amore per ogni lettore. I messaggi più originali e simpatici verranno premiati con la cena. E’ dunque necessario indicare in fondo alla mail nome, cognome e un numero di cellulare: sono dati riservati che non verranno pubblicati, ma assolutamente necessari perché i vincitori siano informati e ‘premiati’.

