"Messaggi falsi sul telefonino"

Massimo Ferrini è a conoscenza delle truffe per i giornali e i mezzi di comunicazione. "In passato specialmente per telefono, e anche attraverso la mail, mi sono arrivati diversi messaggi che erano chiari tentativi di truffa. Ad esempio ti offrono promozioni e regali e si capisce che sono truffe. Una volta mi è arrivata una mail che sembrava provenisse dalla mia banca dove mi venivano chiesti i codici personali del conto in banca. Ho capito subito che si trattava di una truffa e ho fatto la segnalazione al mio istituto di credito. Mi hanno detto che era una truffa e che la mail non proveniva dalla banca".