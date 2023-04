Messe e benedizioni le giornate pasquali

Intenso fine settimana di Pasqua per i fedeli. Giovedì santo alle 20.30 nella collegiata di Santa Lucia messa con lavanda dei piedi con i bambini di 4ª elementare e preghiera silenziosa di adorazione fino alle 24. Le altre messe: alle 20.30 a Castelvecchio, alle 18.30 al Cesare e alle 20.15 a San Giovanni in Compito. Venerdì santo alle 20.30 Via Crucis dalla chiesa della Madonna Rossa fino a quella di Castelvecchio con celebrazione della Passione. Sabato santo benedizione delle uova ogni 30’ dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Alle 21.30 veglia pasquale in tutte le chiese.