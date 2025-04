Metà mandato, il bilancio di Gozzoli

Domani alle 20.30 nella sala convegni del Museo della Marineria di Cesenatico, il sindaco Matteo Gozzoli incontrerà la cittadinanza per presentare il bilancio di metà mandato dell’Amministrazione che si è insediata nell’autunno del 2021 e che rimarrà in carica altri due anni, sino alla primavera del 2027. Si tratta di un appuntamento aperto a tutti, pensato dagli amministratori come un momento di incontro e di condivisione, per fare il punto insieme sull’operato del sindaco e della sua giunta. La serata sarà l’occasione per rivivere insieme quanto è stato fatto e presentare i prossimi progetti all’orizzonte.