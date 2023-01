Meteo, a metà settimana arriva il vero inverno

Ancora un weekend con clima mite ma poi arriverà l’inverno. È dietro l’angolo il cambio di rotta: la virata ci sarà (dicono gli esperti) a metà della prossima settimana. Un inverno che è tardato ad arrivate, un po’ come è stato per l’autunno. "Già da oggi - spiega Edoardo Ferrara di 3bMeteo - le temperature inizieranno a calare, ma da metà settimana l’aria sarà decisamente più fredda, anche al di sotto delle medie del periodo. Sta scendendo sull’Europa una perturbazione proveniente dalla Groenlandia, che giungerà anche alle porte dell’Italia e in tutto il Mediterraneo e genererà delle perturbazioni anche nella Romagna". Domani inizieranno in Romagna passaggi piovosi e da metà settimana ci sarà un deciso calo delle temperature. "Sull’Appennino tornerà la neve fin sotto gli 800 metri e anche in quote collinari - continua Ferrara - difficile prevedere ora la neve sulla pianura romagnola. Di sicuro attraverseremo una settimana instabile e perturbata con massime in linea con il periodo. Le massime si aggireranno sui 7-8 gradi e le minime sui 3-4 gradi. Ma le temperature caleranno ancora quando il cielo si rasserenerà, in quel caso saranno probabili le gelate".

Sarà dunque decisamente una settimana invernale e anche nel Cesenate saranno d’aiuto berretta, guanti e sciarpa per stare all’aperto. Giovedì le temperature nel Cesenate oscilleranno tra 1 grado e 6 gradi, venerdì si farà più freddo (la minima 0 gradi e la massima 3). Sabato si cala ancora (-1 la minima e 3 la massima) e domenica la colonnina del termometro andrà ancora più giù (-3 gradi la minima e 4 la massima). "Le temperature del prossimo fine settimana saranno nella media o lievemente sotto la media del periodo - conclude il meteorologo di 3bMeteo - è un’ondata di freddo che doveva arrivare, perché fino ad ora l’inverno è mancato. Questa fase fredda dovrebbe durare almeno 7-8 giorni, poi comunque dovrebbe proseguire una seconda parte dell’inverno più dinamica e fredda di quella vissuta fino ad ora. A febbraio non sono da escludersi nevicate".