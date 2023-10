"Mettete in sicurezza le frane, è già tardi!"

"Bisogna fare presto a mettere in sicurezza il territorio delle nostre colline, altrimenti le piogge autunnali rimetteranno in movimeto le frane".

A lanciare l’allarme è il geologo Stefano Angeli, uno dei tre relatori dell’incontro organizzato lunedì sera dal Comitato alluvionati Cesena nel Teatro della chiesa di San Rocco, in una delle zone di Cesena più danneggiate dall’alluvione di metà maggio.

"E’ necessario fare le scoline, i fossi drenanti, e anche i pozzi se ci sono vene d’acqua in profondità – ha spiegato Angeli – perché se ci saranno piogge intense e continuate l’acqua penetrerà nelle fessure creando un cuscinetto fra gli strati di terreno e rimettendo in moto le centinaia di frane che da metà maggio martoriano la collina romagnola".

L’allarme lanciato da Stefano Angeli non è certamente il primo in questo senso, ma comuni e province fino a ora non hanno fatto molto, cercando di ripristinare la circolazione stradale per evitare l’isolamento di borghi, borghetti e case sparse della collina romagnola. E’ indispensabile, invece, intervenire anche nelle frane che si trovano nelle aree private soprattutto se i proprietari dei terreni sono in difficoltà economiche.

All’incontro, davanti a una cinquantina di persone molto attente che hanno fatto parecchie domande, ha partecipato l’assessore alle attività produttive del Comune di Cesena Luca Ferrini che, dopo aver commentato la circolare sulle modalità dei risarcimenti appena varata dal commissario alla ricostruzione, generale Figliuolo, ha elencato le strade in cui sono in corso interventi di risanamento: le vie Paderno, Calisese, Roversano, Santa Lucia e Tomba di Casetto.

La relazione più esauriente è stata quella dell’agronomo Marco Casali, vicedirettore di Confagricoltura regionale, che dopo aver illustrato il sistema di fiumi e canali della Romagna e i meccanismi che causano le alluvioni, ha spiegato che in Emilia-Romagna si verificano due o tre alluvioni ogni anno, ma di dimensioni molto più ridotte rispetto a qella di metà maggio che ha coinvolto Cesena, Forlì, Faenza, Imola e la pianura ravennate. "I risarcimenti – ha detto – arrivano mediamente dopo due anni e mezzo nella misura del 40 per cento dei danni subiti. Qui, invece, il governo ha promesso di risarcire il cento per cento dei danni, e secondo i piani della struttura commissariale i risarcimenti inizieranno a essere liquidati fra pochi mesi e arriveranno gradualmente a coprire totalmente i danni causati dall’alluvione".

Il Comitato Alluvionati Cesenati e Valle del Savio ha espresso la propria soddisfazione per il positivo esito dell’evento e ha anticipato che nei prossimi mesi il calendario di eventi informativi si arricchirà ulteriormente, confermando l’impegno continuo a favore della comunità locale e delle sue risorse agricole.