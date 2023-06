Metti una sera a cena con gli autori Due libri nel menù della trattoria

A cena con gli autori. È questa la proposta della trattoria "La Zucca Gialla" di Cesenatico, ideata dai padroni di casa Marzio Matteucci e Francesca Pezzi. Il primo appuntamento è domani a partire dalle 18.30, quando gli scrittori Marcello Nucciarelli e Maurizio Gioiello, presenteranno assieme i loro ultimi romanzi, con i quali intratterranno il pubblico con tematiche assai diverse l’uno dall’altro. La serata poi, per chi lo desidera, proseguirà a cena in compagnia degli autori, al prezzo di 25 euro proprio per avvicinare il pubblico che ama libri ed è appassionato di letture. Nucciarelli è uno scrittore di gialli e proporrà "Il professore" (edito da "Tempo al libro"), un testo agile, divertente ma anche avvincente, che pone al centro la scomparsa misteriosa di una ragazza. Gioiello, invece, presenterà "La felicità è un budino" (pubblicato da Alcheringa Edizioni), la cui protagonista è un’anziana signora, Andreina, che è affetta da demenza senile e viene assistita dai quattro figli. Questi ultimi dovranno modulare la propria vita in funzione della madre, generando situazioni di insoddisfazione.

L’appuntamento è dunque l’occasione per conoscere due autori, entrambi forlivesi, Marcello Nucciarelli e Maurizio Gioiello, i quali si conoscono fin dai tempi del liceo e hanno poi conservato la loro amicizia anche grazie alla comune passione per la scrittura. Nucciarelli è anche autore di una trilogia che ha per protagonista l’ispettrice di polizia Gretije de Witt, personaggio che compare anche nel giallo "Il professore" che sarà presentato venerdì, e della raccolta di racconti "Siamo in ballo". Gioiello è invece al suo quinto romanzo ed in precedenza ha scritto "Ultima Spes", "L’accordo", "Adriatika", "Un canestro di vita" ed il saggio "100 anni di sport a Forlì". Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni e prenotare i posti telefonando ai numeri 0547 075855 o 349 6163296, oppure recandosi direttamente alla trattoria "La Zucca Gialla" in via Venezia angolo viale XXV Luglio, la strada che collega lo stadio di Cesenatico con il lungomare, nel quartiere Boschetto.

Giacomo Mascellani