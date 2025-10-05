"Metto in scena vita reale e caos per confortare"

Improvvisazione, ironia, psicologia e conforto laico. Mercoledì alle 21 Paolo Rossi inaugura la nuova stagione del Petrella di Longiano con ‘Operaccia satirica’. L’attore comico friulano porta in scena uno spettacolo sempre nuovo e ricco di improvvisazione, che racconta la quotidianità che ci circonda con fare ironico, ma riflessivo. In scena anche l’attrice Caterina Gabanella e i musicisti Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul sito del Petrella o presso la biglietteria del teatro.

Rossi, come nasce lo spettacolo?

"Tutto comincia qualche anno fa durante il tour del ‘Metodo Pirandello’. Ragionando sul modo di fare teatro oggigiorno, ho chiesto consiglio ad alcuni degli attori e musicisti della compagnia, che fanno poi parte di questo nuovo spettacolo. C’è tanta ironia, ma anche molta riflessione".

Cosa racconta?

"Al centro dello spettacolo ci sono diverse improvvisazioni su temi della quotidianità. Sul palco, dunque, racconto alcune mie storie, su cui poi costruisco tutta l’opera. Diciamo che ribalto i luoghi comuni del teatro, mettendo in scena la vita reale e il caos".

Perciò ogni replica è un evento a sé?

"Assolutamente. Come tutti gli umani in questo momento viaggio nella confusione, nel delirio, qualsiasi cosa che ci circonda è veloce, volatile. Da commediante il mio privilegio è quello di avere il tempo per sperimentare vie per abitare il caos in maniera poetica, politica e soprattutto lucida e allegra. Il mio compito è quello di portare un minimo di conforto laico".

Con chi sarà in scena?

"Oltre a me ci saranno l’attrice Caterina Gabanella e i musicisti Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari. I due musicanti sono la mia colonna sonora nella vita, me li porto dietro al posto del telefono e delle cuffie. Il colpo di scena, però, è che Caterina è laureata in psicologia, quindi mi supporta in maniera realistica durante le improvvisazioni".

Torna a Longiano dopo la sua permanenza negli anni ’80 e ‘90, come si sente?

"Da ragazzo cantavo ‘Like a rolling stone’ di Bob Dylan. Sono quasi due anni che vivo in mobilità, senza tornare a casa, che è quasi un deposito. Di Longiano ho dei bellissimi ricordi, ma essendo nato vicino ai Balcani, ho più nostalgia del presente".

C’è qualcosa che non è riuscito a realizzare durante la sua lunga carriera?

"Per fortuna sono riuscito a fare tutto ciò che avevo in mente, in tempi più o meno brevi. Continuo, però, a guardare al futuro con interesse, pronto a lasciarmi ispirare da ciò che accade intorno a noi".

Al momento è concentrato sulla tournée o ha anche altri progetti in ballo?

"In questi giorni sto girando alcune scene del film ‘Dio ride’ di Veronesi con Favino. Come sempre mi muovo su più fronti, ho desiderato avere una vita così incasinata e adesso me la tengo (ride, ndr.)".