Mezibori e Sayda, vecchi amici per un gemellaggio sempre solido

Per la 48ª fiera del formaggio di fossa dop sono arrivati, ospiti del Comune, quattro rappresentanti di Mezibori, città della Repubblica Ceca e sette da Sayda città della Germania, gemellate con il paese collinare, Mezibori da 31 anni e Sayda da 24. Presidente dell’associazione ’Sogliano per l’Europa’ è Euro Cassiani che ha detto: "Abitualmente loro vengono a Sogliano in occasione della sagra portando i loro prodotti tipici e si trovano bene perché hanno tanti amici soglianesi e ogni anno esauriscono le loro scorte di birra, wurstel e dolci tipici della loro terra e bellissimi lavori in legno e a tombolo. Noi soglianesi andiamo a contraccambiare la visita durante i mercatini natalizi la domenica prima di Natale e portiamo i nostri prodotti olio, vino, savor, piadina e il formaggio di fossa".

Da Mezibori è arrivata anche la vicesindaca Libuse Karbanova: "Per noi è molto importante lo scambio culturale e nell’ambito dello sport con i giovani. Mi piacciono tutti i primi piatti con la pasta fatta in casa e naturalmente il formaggio di fossa. Di Sogliano mi hanno colpito maggiormente l’atmosfera che si respira e la gente. Se dovessi rinascere vorrei che fosse a Sogliano. Poi abbiamo cenato anche con tanta musica romagnola che a noi piace". Con lei c’erano Katerina Libertova segretaria comunale, Martin Hampl funzionario culturale e Jan Peska direttore didattico.

Da Sayda sono arrivati a Sogliano il sindaco Stefan Wanke e Volkmar Herklotz, vicepresidente della Pro Loco di Sayda che dal 1999 ogni anno è arrivato a Sogliano per la fiera. Con loro i consiglieri comunali Mathias Neubert, Sandro Katschner e Mirco Beer e i rappresentanti della Pro Loco. Il sindaco Stefan Wanke ha detto: "Il nostro obiettivo è unire i giovani dei vari paesi gemellati. Sogliano in questi 24 anni è cambiata moltissimo e ci ha sorpreso la pulizia delle strade e delle piazze e il Comune che dà tanti contributi ai suoi cittadini e alle società: un caso unico. Poi il paesaggio è un incanto. Amiamo mangiare tutte le pietanze della cucina romagnola. Amiamo molto la cultura del mangiare perchè l’italiano va di fretta, ma a tavola si siede e ci sta. In Germania si lavora e si mangia quando c’è tempo". Volkmar Herklotz vicepresidente della Pro Loco è arrivato a Sogliano prima del gemellaggio: "Il risultato principale è che insieme ce l’abbiamo fatta ad avvicinare i ragazzi. Il gemellaggio nacque 20 anni fa in quanto Sogliano era già gemellata con Mezibori e ci siamo incontrati in Repubblica Ceca. Lì è nata la nostra amicizia che è diventata sempre più solida".

Ermanno Pasolini