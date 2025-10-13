Mezzanotte (e mezza) di fuoco. Moglie e marito scappano dall’appartamento in fiamme

Sabato notte un incendio ha devastato una palazzina al numero 64 di via XXV Luglio angolo viale Torino. Siamo nel quartiere Boschetto di Cesenatico e secondo le prime informazioni, attorno a mezzanotte e mezza le fiamme hanno avvolto il terrazzo di uno dei due appartamenti situati al primo piano, sprigionate probabilmente da un corto circuito in un elettrodomestico, forse un freezer. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno fortunatamente chiamato i Vigili del fuoco, intervenuti dopo che i carabinieri si erano precipitati per mettere in sicurezza l’area e dare il primo aiuto ai residenti. Le fiamme dopo aver bruciato la parte esterna dell’appartamento, hanno divorato tende, arredi e oggetti vari, devastando la sala della zona giorno e sprigionando un denso fumo. Sul posto i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo, evitando l’estensione dell’incendio in altre case, mentre le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente il tratto di strada. Nell’appartamento vive una famiglia di 4 persone. I due figli erano fuori casa, mentre moglie e marito sono riusciti ad uscire in strada e fortunatamente non si registrano feriti. Sono invece ingenti i danni all’appartamento, che è inagibile. Il fumo ha annerito anche le pareti e gli arredi di due abitazioni confinanti, che sono state danneggiate ma non hanno problemi di agibilità. In strada nel cuore della notte si sono radunate parecchie persone, le quali temevano per le sorti delle persone che vivevano nella casa andata a fuoco.

Giacomo Mascellani