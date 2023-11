Mezzi pubblici a guida autonoma, sperimentazione all’Università

Mezzi di trasporto pubblici a guida autonoma, cioè senza conducente, saranno sperimentati a Cesena nella zona universitaria dell’ex Zuccherificio. Il progetto del Comune di Cesena, finanziato con 210mila euro, verrà presentato domani alle 16nella Sala multimediale della Biblioteca Malatestiana, nell’ambito del convegno ‘Il futuro è a guida autonoma’. Il piano rientra in progetto europeo in partnership con altre città che puntano sulla mobilità sostenibile nel quadro dello sviluppo tecnologico. "L’azione, che ha lo scopo di migliorare la sostenibilità del settore trasporti e l’accessibilità degli spostamenti per le persone, procederà in linea con gli obiettivi e i risultati del Piano urbano della Mobilità sostenibile e sarà proposta in collaborazione con i partner europei in modo da costruire laboratori di livello locale e transnazionale per formare stakeholders e gruppi di cittadini" afferma l’assessora Francesca Lucchi. Il Comune di Cesena spiega in una nota che si tratta di un nuovo tipo di tecnologia che consentirà alle smart city di utilizzare veicoli autonomi sicuri ed ecologici, di alleggerire il traffico veicolare nei centri urbani, così da sviluppare nuovi servizi di mobilità urbana innovativi e rispondenti alle esigenze sociali dei cittadini.