"Mezzo milione di euro per il completamento della via Emilia bis"

La conferma dell’arrivo di 500mila euro per il completamento della via Emilia bis tra Forlì e Cesena è notizia sicuramente positiva per il nostro territorio. Queste risorse derivano da un preciso atto parlamentare, ovvero l’ordine del giorno n. 235 alla Legge di Bilancio a prima firma dell’on. Trancassini di Fratelli d’Italia, approvato con il sostegno del nostro Governo. In questi giorni si sono moltiplicati i tentativi di accreditarsi il risultato. Ma gli atti ufficiali parlano chiaro: è stato Fratelli d’Italia a promuovere e ottenere questo importante stanziamento. Continuiamo a lavorare con serietà e determinazione, pensando allo sviluppo del territorio e alla qualità della vita dei cittadini", dichiara la deputata romagnola Alice Buonguerrieri (FdI).

La novità della quale diamo con soddisfazione notizia è che la procedura di erogazione sta procedendo, il finanziamento è inserito nel DPCM di riparto delle risorse destinate agli enti locali e rappresenta un passaggio significativo verso la realizzazione di un collegamento infrastrutturale strategico: "Ora – prosegue Buonguerrieri – spetta ai ministeri competenti definire le modalità operative per trasformare queste risorse in opere concrete e cantieri attivi".

****

LETTERAServe una legge sul fine vitaNei miei primi 90 anni, con Pannella ho collaborato per introdurre,il divorzio nei nostri Codici e per legalizzare l’aborto Restava appunto il suicidio assistito e molti anni sono passati perchè facesse parte della nostra civltà, come i precedenti istituti. Abbiamo permesso alla Svizzera di guadagnare con cliniche dirette agli italiani che potevano permettersi di non soffrire dolori indicibili e di allontanarsi da una vita invivibile- Li abbiamo arricchiti. Siamo i soliti furboni Sono felice di leggere nel Carlino del 12 maggio in prima pagina che in Toscana è stato effettuato il primo suicidio assistito legale, senza sotterfugi: ma sono al certo che ci sara ancora confusione tra leggi nazionali e regionali, applicazioni diverse, competenze insulse. Come nei due referendum, ci saranno impedimenti, codicilli, palleggio tra vari organi anche medici, ma alla fine ce la faremo, Come è difficile rendere l’Italia un paese civile e sopratutto libero da condizionamenti pseudo etici . burocratici e insensati.Felice Milella