Mezzo milione per le serate estive. Tanti eventi in centro e nei quartieri

Un investimento di mezzo milione di euro per rendere più viva l’estate cesenate. L’amministrazione comunale ieri ha illustrato le linee guida attraverso le quali intende promuovere l’appeal del cuore urbano (ma anche dei quartieri), da giugno a settembre, offrendo in particolare durante le ore serali alternative di qualità alla forte concorrenza della riviera. Sul merito sono intervenuti gli assessori alla cultura Camillo Acerbi e alle attività produttive e al turismo Lorenzo Plumari, che hanno sciorinato un lungo cartellone fatto di rassegne, eventi singoli e bandi ai quali hanno aderito molteplici realtà culturali del territorio. Si partirà da sabato 14 giugno per arrivare fino a ottobre tra musica, teatro, cinema, festival, shopping sotto le stelle e tanto altro, il tutto riunito nello slogan ‘Che spettacolo l’estate a Cesena’. C’è davvero l’imbarazzo della scelta: dalla Fiera di San Giovanni a Piazze di Cinema, passando per gli eventi alla Rocca Malatestiana, alle proiezioni di film a palazzo Guidi, ai ‘Venerdì in centro’ e per arrivare alla novità della ‘settimana del rock’ in programma prima della due giorni di concerti di Rockin’100 in programma all’Orogel Stadium Dino Manuzzi il 26 e il 27 luglio ai quali parteciperanno anche ospiti d’eccezione come i Negrita e Piero Pelù. Per poi concludere col ritorno del concertone di fine estate firmato da Radio Studio Delta in calendario in piazza del Popolo domenica 28 settembre. Gran parte delle iniziative che compongono il ricco e variegato calendario è il risultato di due bandi promossi dal Comune.

Fermo restando il fatto che tutto il centro storico sarà coinvolto, i punti nevralgici sanno tre: il chiostro di San Francesco e le piazze Almerici e della Libertà. Riguardo alla scaletta, si partirà giovedì 12 giugno alle 21 al Babbi Café con il concerto di Stevie Biondi. Sabato 14, alle 20, riflettori puntati sulla corsa podistica ‘Notturna di San Giovanni’ firmata dall’Endas Cesena. Domenica 15 in piazza Almerici il Vespa Club proporrà ‘I Colli di Romagna… vanno al Mare! – 75 anni di Vespa Club Cesena’. Giovedì 19 giugno, alle 21, si torna in piazza Almerici (al Babbi Café) con la musica di Lara Pinilla. Da venerdì 20 a martedì 24 giugno torneranno invece profumi, colori e tradizioni con la Fiera di San Giovanni. Nella cornice della festa del Santo patrono della città si inseriscono anche alcune sorprese, tra le quali, domenica 22 giugno in piazza Guidazzi, il Rockin1000 Flash coro Pink. Venerdì 27 giugno per le vie del centro e alla Rocca andrà in scena ‘Diabetes in Music’ con marching band e concerto finale. Sabato 28, nella cornice naturale dei giardini pubblici, sarà invece celebrata la Giornata del Rifugiato a cura di Asp Cesena-Valle Savio. Da venerdì 27 al 7 luglio inoltre, spazio ad attori, registi e proiezioni dal grande schermo con l’edizione 2025 di ‘Piazze di Cinema’. Dal 3 al 5 luglio, alle 21 in via Zeffirino Re, presso l’ex negozio ‘Candoli’, l’associazione Euritmie proporrà l’evento ‘A viva voce – poetare musicando’. La rassegna ‘Acieloaperto’ da parte sua anche quest’anno farà ballare la Rocca Malatestiana. Gli appuntamenti proseguiranno poi per tutto il resto dell’estate, con l’intento dunque di dare continuità al programma di iniziative. Anche perché alle proposte firmate dall’amministrazione comunale si aggiungono quelle di altri enti, a partire per esempio dalla Biblioteca Malatestiana o dalla Rocca, anch’essa in procinto di presentare la sua rassegna. Il tutto senza dimenticare il ruolo dei commercianti che, in particolare in occasione di appuntamenti come ‘I Venerdì di Luglio’, aggiungeranno la loro parte.

L’intera programmazione: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/chespettacolo25