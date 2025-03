Mezzo secolo di vita per il Lions Club Rubicone

Cinquant’anni di storia, di servizio, di dedizione alla comunità. Il Lions Club Rubicone, alla presenza del governatore Mario Boccaccini e del sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, con l’accompagnamento musicale di Emanuele Filanti al piano e Stefano Serafini alla tromba, ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, con un evento che ha riunito autorità, soci e amici del club, ripercorrendo mezzo secolo di impegno e azioni concrete a favore del territorio.

Fondato da 28 pionieri il 25 settembre 1975, il Lions Club Rubicone nacque con una missione ben precisa come ha detto Giuseppe Bianchi, uno dei 28: fare la differenza nella comunità attraverso il servizio. Dice il presidente Elvis Bianchi: "Un impegno che si manifestò fin da subito, quando, meno di un anno dopo la fondazione, il club intervenne in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto del Friuli, donando una roulotte a un farmacista di Osoppo che aveva perso tutto. Da allora, l’attività del Lions Club Rubicone non si è mai fermata. Anno dopo anno, i soci hanno scritto pagine di solidarietà nel sociale, nella sanità, nella cultura e nella scuola".

Tra le iniziative più significative, la Fly Therapy, che ha regalato a ragazzi con disabilità l’emozione del volo, e la lotta al diabete, con screening dedicati alla prevenzione. Non è mancato il sostegno agli alluvionati di Lugo, la promozione della cultura attraverso le borse di studio ai giovani musicisti della Lettimi Wind Orchestra, né il supporto ai ragazzi orfani del Merlara con l’iniziativa della Befana. Un contributo importante è stato dato anche alla Casa di Paolo, in memoria di Paolo Borsellino, e al Banco Alimentare, per aiutare chi soffre.

Continua il presidente Elvis Bianchi: "Non ci siamo fermati alla solidarietà materiale: ci siamo impegnati anche nella diffusione di valori fondamentali come la legalità. Abbiamo ospitato figure di grande rilevanza come Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino, e Dario Vassallo, fratello di Angelo Vassallo, il ’sindaco pescatore’". Un altro tema fondamentale è stato quello della pace, promosso attraverso il Poster per la Pace, un progetto che ha coinvolto gli studenti delle scuole.

Durante la serata è stato nominato nuovo socio Vittorio Magnani portando così a 61 i soci del Lions Club Rubicone.

Ermanno Pasolini