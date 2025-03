Mezzo secolo di vita per il Cafè degli Artisti

Il locale mitico della riviera compie 50 anni. È il Cafè degli Artisti, il locale che dalla metà degli anni Settanta anima il lungomare di Cesenatico e porta ogni estate tanti bikers, appassionati di musica rock e auto americane. Musica dal vivo, spettacoli e tanto rock, da venerdì sera, animeranno viale Carducci, per una giornata da vivere tutta d’un fiato, dal tardo pomeriggio sino alle ore piccole. In serata saranno proposti anche dei dj set e, come vuole la tradizione del locale, Mario Magnani ed Elena Mantucci abbineranno all’evento delle sorprese per il loro pubblico. Venerdì il locale aprirà alle 16 e alle 22 si terrà il concerto dei Paddy Rovers, per poi proseguire con dj Wello. Sabato sera, sempre alle 22, si esibiranno dal vivo i Drunken Lullabies e a seguire la festa proseguirà con dj Ursus, mentre domenica pomeriggio a partire dalle 17 si terrà il concerto degli Etilisti Noti. L’ingresso per assistere ai concerti e agli spettacoli è sempre gratuito e aperto a tutti. Gli interessati possono avere informazioni telefonando al 347-2820859, oppure direttamente al locale. La festa è centrata sul 50esimo compleanno del Cafè degli Artisti, fondato nel 1975 dal mitico Arnaldo Magnani, scomparso nell’agosto del 2018, ed oggi condotto con successo dal figlio Mario con la moglie Elena Mantucci, che ogni estate animano il lungomare di Cesenatico con un ricco calendario di eventi. Gli appassionati di musica rock e moto, trovano qui un ambiente unico, un locale rinnovato recentemente ma che ha mantenuto la propria identità e lo stile rigorosamente anni Settanta, una impronta fedele divenuta un marchio di garanzia. In questa avventura Arnaldo e Mario per quarant’anni hanno alternato le stagioni estive a Cesenatico con quelle invernali a New York, dove hanno una seconda casa e si sono affermati come fotografi e paparazzi, ricevendo dei riconoscimenti a livello internazionale.

I Magnani sono amici di molte star e una di queste, il grande artista Andy Warhol, nei primi anni Settanta consigliò ad Arnaldo di aprire un locale in Italia. Quest’anno il locale ha confermato lo zoccolo duro di uno staff molto unito alla famiglia Magnani, con l’innesto di nuovi giovani. Nel corso dell’estate sono molti gli eventi in calendario. Mario Magnani lavora al Cafè degli Artisti da quando faceva la prima media ed è carico a mille: "Contiamo di organizzare oltre cinquanta fra spettacoli e concerti, coinvolgendo anche artisti importanti. Tra gli eventi clou, ci sono delle sorprese, abbinate all’Italian Rock con la partecipazione dei musicisti che suonano assieme ai big della musica italiana, in luglio il Biker Bikini Benefit e a fine agosto il Rock Street Food Festival".

Giacomo Mascellani