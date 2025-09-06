Mezzo secolo di vita per la ferramenta Neri

A San Mauro Pascoli la Ferramenta di Tiziano Neri, ha compiuto 50 anni di attività seppure, a onor del vero, il babbo Otello la rilevò da un precedentemente proprietario, Vittorio Zoffoli. Otello Neri acquistò il negozio nel 1975 per metterci a lavorare i figli Tiziano e Nadia e il genero Ermes. Nel 1981 entrò anche Carmelina Ferrari, moglie di Tiziano che oggi conducono il negozio in via Bellaria 1, con il supporto delle commesse Azzurra Barducci e Simona Corrado. Tiziano Neri spiega la situazione del negozio oggi.

Solo ferramenta? "No. Vendiamo anche casalinghi ed elettrodomestici, affilatura di coltelli, telecomandi, servizio di doppiatura delle chiavi, tende da sole e montaggio di zanzariere".

Un’attività che non sente crisi? "Un pochino sì, ma non da metterci in difficoltà".

Cosa si vendeva maggiormente 50 anni fa? "Tutte cose manuali. Damigiane per il vino, bottiglie, vasi per fare le marmellate e le conserve in casa, semenze e chiodi in particolare per le calzature che oggi non si usano più".

E oggi? "Utensili a batteria e anche macchine da giardino a batteria, mentre un tempo tutte era manuale o meccanico. Poi scarpe antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro".

Avete risentito dell’arrivo della grande distribuzione? "Un po’ sì. Ma grazie alla nostra esperienza, ai consigli che diamo ai clienti e anche a 50 anni di attività sul territorio, continuiamo a vendere alla nostra affezionata clientela che non è solo di San Mauro Pascoli, ma di tutti i comuni della zona che va da Cesena a Rimini".

La cosa più curiosa che le è capitata in 50 anni di gestione della ferramenta? "Qualche anno fa entrò una ragazzina che chiese un etto di mortadella. Ci siamo messi a ridere tutti e anche lei capì che le avevano fatto uno scherzo".

E quello più gratificante? "Un giovane di Londra è entrato e ha comprato alcune cose e poi si è complimentato perchè da loro questi negozi sono scomparsi".

Come è cambiato il suo lavoro in questi 50 anni? "Oggi abbiamo una marea di articoli in più e molti sono scomparsi. E’ tutto un altro mondo compresi gli ordini che facciamo. Una volta arrivava il materiale dopo quindici giorni. Oggi in 24-48 ore".

Come vede il futuro della sua ferramenta? "Non in modo negativo. Le difficoltà ci sono, ma se uno ha voglia e passione per questo mestiere, sta al passo coi tempi e si adegua, problemi non ce ne sono. Questo grazie alla nostra clientela che ci segue da sempre, nonni, figli e nipoti".

Ermanno Pasolini