"Mia figlia fu violentata da un volontario della parrocchia, ma io l’ho perdonato"

Il mistero torna a galla. Ieri sera nella puntata di ’Chi l’ha visto?’, condotta da Federica Sciarelli, è andato in onda il servizio della giornalista Chiara Cazzaniga che ha intervistato la madre di una ragazza minorenne che sarebbe stata violentata in passato da un uomo forse legato alla scomparsa di Cristina Golinucci e alla morte di Chiara Bolognesi."Tornando a casa ho trovato mia figlia rannicchiata nel suo letto - dice la donna ripresa di spalle - non parlava più. Per mesi non ha parlato, non ha mangiato, nè dormito. Un amico con cui si era confidata mia figlia mi ha detto: ’guarda che tua figlia ha bisogno di aiuto, è stata violentata’. Mi è crollato il mondo addosso". L’uomo che avrebbe molestato la giovane conosceva la madre della ragazza. "Frequentava la chiesa, si faceva chiamare ’zio’ - dice la donna - e mi aveva aiutato per un colloquio di lavoro". "Quest’uomo - dice la donna - è arrivato a casa quando io non c’ero, ha suonato al citofono e ha detto a mia figlia: ’ti devo lasciare un libro di preghiere per la mamma’". "Mia figlia era da sola perché io ero andata al colloquio. Quando lei ha aperto, lui ha forzato la porta ed è entrato in casa. Poi ha perso il controllo, mia figlia ha tentato di difendersi, ma è stato inutile. Lei ha perso conoscenza e lui si è approfittato di lei. Penso che non l’abbia fatta ’sparire’ perché credeva che fosse morta".

La madre della giovane avrebbe poi raccontato l’accaduto ad un amico delle forze dell’ordine, che le avrebbe sconsigliato di fare denuncia. "Allora mi sono confidata con il parroco - continua - e il sacerdote mi ha detto ’bisogna pregare’, ho chiesto aiuto a un altro sacerdote che ha contattato quell’uomo. Un giorno mi ha seguito e mi ha detto: ’eh ma tu vai in giro a dire ai preti, a parlare male di me’. Gli ho detto che si doveva pentire e lui ha negato tutto. Gli ho detto che stava coprendo, non un reato ma un peccato. Mia figlia è cambiata completamente dopo la violenza. Aveva perso la voglia di vivere, sopravvive solo per via della fede. Lei prega molto, ma questa cosa l’ha devastata e non lo dimenticherà mai più. Avrebbe voluto una famiglia, voleva sposarsi, voleva avere dei bambini. La sua è una vita distrutta". Gli anni passano ed è impossibile dimenticare, ma la fede aiuta a perdonare.

"L’ho perdonato perché sono cristiana - dice la donna - e prego per questa persona, perché si penta e non vada a finire all’inferno".

"Anche mia figlia l’ha perdonato - aggiunge la donna - e sono sicura che prega per lui. E se serve la verità, per fare chiarezza e fare giustizia per le persone che adesso non possono più difendersi, siamo noi che dobbiamo dare voce a queste persone che adesso non hanno più voce. Noi siamo responsabili per tutta la comunità, siamo responsabili per fare venire fuori la verità. E che nessuna mamma debba più piangere una figlia scomparsa. Io la penso così. Mia figlia soffre ma è viva. Ma le mamme che non hanno nemmeno una tomba per piangere? Se potessi dirgli qualcosa a quell’uomo? Gli direi: Pentiti, l’inferno è per sempre".

Annamaria Senni