Miami Piano Festival Academy ospite alla rassegna ‘Sagge sono le muse’ La Miami International Piano Festival Academy arriva al Castello di Longiano come parte della rassegna estiva ‘Sagge sono le muse’, dedicata al centenario della nascita di Tito Balestra. Docenti di grande fama come Francesco Libetta si esibiranno con alcuni dei suoi migliori interpreti per regalare emozioni uniche.