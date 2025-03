Michela Mosconi confermata alla guida della sezione Avis

Nella scorsa seduta dell’assemblea dei soci, Michela Mosconi è stata confermata, per il 2025-2028, presidente della sezione Avis (Associazione donatori volontari italiani sangue) di Alfero. Inoltre domenica 16 marzo, ha avuto luogo, all’Agriturismo Incisa, il pranzo sociale, ritrovo conviviale che ha rappresentato, altresì, un coinvolgente momento di formazione e informazione per i donatori riguardo le novità in campo trasfusionale. La giornata è iniziata con la celebrazione della santa messa in memoria dei donatori defunti, fra cui Alessandro Guerra recentemente e prematuramente scomparso. Durante il pranzo sociale, la presidente Mosconi, pur evidenziando, nel suo intervento, l’andamento di crescita delle donazioni di plasma e di sangue intero e dei donatori, ha sollecitato l’importanza di diffondere la cultura del dono, sensibilizzando sempre più persone tramite il passaparola. Nell’occasione, è stato presentato anche il neo eletto consiglio direttivo, alla presenza del presidente Avis Cesena, Gualtiero Giunchi, della dottoressa Paola Pieri, del sindaco di Verghereto Enrico Salvi, dei rappresentanti della stazione dei carabinieri di Verghereto. Del nuovo consiglio direttivo, oltre alla presidente Mosconi, Tiziana Taccioli vicepresidente e già presidente dal 1989/2001, i consiglieri Ennio Rossi (segretario tesoriere), Emanuele Bernabini, Tiziano Betti, Martina Bernabini, Alice Bernabini, Mirco Bernabini addetto contabile bilancio.