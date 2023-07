Michele Cirillo, 22 anni, massimo dei voti e già pronto per una nuova sfida

Tra i 22 bravissimi c’è anche Michele Cirillo della 5 Dgr, indirizzo grafica. Originario di Castellamare di Stabia e residente a San Mauro Pascoli. "Il massimo dei voti è stata davvero una sorpresa — racconta —. Non mi dispiace non aver svolto gli scritti, sono più bravo a esprimermi oralmente. Ad assistere al mio esame ho voluto due amici, mentre i miei familiari mi aspettavano fuori". Ma finita una prova, è già tempo di superarne un’altra. "Mi sto preparando per il test di ingresso a Scienze motorie — spiega —, in futuro vorrei lavorare in palestra come personal trainer oppure come professore di educazione fisica". Con la sua classe ha partecipato all’ideazione del logo del progetto del Comune ‘Prossima Stazione Cesena’.