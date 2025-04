Michele Mignani cerca soluzioni per l'attacco: playoff a rischio

Fare gol e vincere, che fatica. Michele Mignani prova a mescolare le carte ma il risultato da un mese e mezzo a questa parte è sempre lo stesso: si segna con il contagocce, qualche rete la si becca e così se va bene arriva il punto se va male, come contro la Juve Stabia, si rimane a bocca asciutta. Morale: salvezza quasi raggiunta grazie soprattutto ad un inizio di 2025 luccicante, 14 punti in 8 gare, ma playoff messi a rischio nelle ultime 6 settimane in cui sono arrivati quattro pareggi e una sconfitta. Appena quattro le reti segnate in cinque gare giocate.

Domenica contro il Frosinone è andata in scena l’ultima versione di uno schieramento d’attacco che non trova pace, la soluzione provata è stata quella di utilizzare Antonucci falso nueve, Tavsan e Berti a supporto e Shpendi inizialmente in panca. Non è una soluzione inedita, qualcosa di simile si era visto all’andata al Picco di La Spezia quando il gemello aveva dato forfait all’ultimo per un problema fisico e anche lì l’ex Roma si prese il centro dell’attacco con Kargbo e Berti a supporto. Il risultato, in quel caso, fu eccellente, gran primo tempo, chiuso in vantaggio con il gol di Berti, e vittoria sfumata solo nei minuti finali complice una ripresa in evidente calo soprattutto fisico. Meno bene è andata, sia in termini di gioco che di risultato, nelle due gare di dicembre in casa con la Cremonese e a Castellamare di Stabia quando a far coppia con Antonucci furono prima Kargbo, poi Tavsan: zero i punti e zero anche i gol segnati.

Tornando al presente, nelle ultime cinque uscite, al fischio d’inizio, si sono visti: Shpendi e Antonucci a Brescia e in casa con la Juve Stabia, Shpendi e Berti con lo Spezia, Shpendi e Tavsan a Bolzano con il Sudtirol ed infine Antonucci e Tavsan domenica scorsa contro i ciociari. Nell’ultima vittoria del primo marzo contro la Salernitana, invece, la coppia titolare era Shpendi-La Gumina. A proposito dell’ex sampdoriano il suo infortunio, unito a quello di Flavio Russo, hanno ridotto le possibilità di rotazione, che però Mignani, come si può vedere trova lo stesso il modo di fare. Russo-La Gumina era stata, tra l’altro, la coppia titolare schierata in avanti a Cremona, partita finita con la vittoria bianconera ma arrivata grazie ai gol di due centrocampisti, Calò e Bastoni.

Numericamente parlando il tandem Shpendi-Antonucci è quello che si è visto più volte dal primo minuto in stagione (10 partite insieme da quando il modulo si è trasformato in un 3-5-2), gli altri moduli si sono alternati mantenendo però quasi sempre come punto fisso Cristian Shpendi. Il classe 2003 ha giocato 26 partite da titolare su 33 giornate, 4 le ha saltate per infortunio e solo 3 volte è rimasto inizialmente in panca per scelta tecnica. In stagione si è visto per due volte anche il tandem Van Hooijdonk-Tavsan, a Salerno all’andata e la prima di ritorno a Carrara. Ora si attende la prossima uscita a Modena per vedere quale sarà l’alchimia scelta da Mignani per aumentare il coefficiente di pericolosità in avanti del Cavalluccio, considerando che potrebbero tornare disponibili sia La Gumina che Russo.

Andrea Baraghini