Michele Mignani: "Pareggio prezioso contro il Sudtirol, obiettivo salvezza per il Cesena"

Michele Mignani prende con la giusta filosofia il pareggio di Bolzano contro il Sudtirol, raggiunto nella ripresa grazie a un super gol di Tavsan. "Il nostro obiettivo è la salvezza – esordisce il mister –. Accettiamo e portiamo a casa questo punto in trasferta arrivato dopo una partita casalinga nella quale non meritavamo di perdere. Secondo me la squadra è entrata in campo come è sempre entrata e ha gestito bene palla. Magari non ha avuto occasioni pulitissime, ma ha creato tanti presupposti per segnare ed è comunque entrata tante volte in area di rigore avversaria. Forse sotto l’aspetto della proposta di gioco avremmo dovuto rischiare un po’ di più, ma è un periodo della stagione dove le squadre sono affamate di punti e non è semplice giocare queste gare".

Il possesso palla è stato schiacciante a favore del Cesena, dove è riuscito a limitarvi il Sudtirol? "Facendo tanta densità nella sua metacampo e cercando di toglierci un po’ di spazi – la risposta –. Hanno cercato di giocare sulle ripartenze, su una di queste abbiamo rischiato particolarmente. Se fossimo riusciti a sfruttare le occasioni capitate su palle sporche in area di rigore, a quest’ora staremmo parlando di una partita diversa. Devo essere equilibrato nel giudizio, oggi ci è mancato solo il gol".

Il gol subito? "Chiaramente quando subisci un gol sono presenti sia i meriti di chi l’ha segnato sia i demeriti di chi l’ha subito. Ogni partita concediamo sempre un episodio importante agli avversari, oggi l’abbiamo pagato caro". Tavsan non un gran primo tempo, ma ha poi salvato la partita. Può essere una risorsa per questo finale? "Ho 24 risorse in questa squadra – dichiara –. Non le ho mai scartate e le ho sempre tenute in considerazione. Nel primo tempo secondo me siamo stati un po’ sottotono, ma con i primi caldi dell’anno è difficile coprire 110 metri di campo allo stesso ritmo tutta la partita".

Nel secondo tempo cosa è cambiato? "Quando una squadra deve recuperare una partita è obbligata a fare qualcosa in più rispetto a quanto ha fatto vedere fino a quel momento. Siamo stati intelligenti nel forzare e nel non rischiare fino a quando non abbiamo trovato il gol del pareggio".

Sull’altra panchina c’era Castori, grande ex. "Abbiamo affrontato una squadra forte – evidenzia l’allenatore –, che si trova attualmente in zona playoff, e siamo riusciti a muovere la classifica in un periodo in cui abbiamo avuto qualche problema". Parole al miele anche per i tifosi bianconeri, che Castori è andato a salutare sotto il settori ospiti: "Il loro affetto mi rende orgoglioso, lo ricambio e mi fa sempre molto piacere".

