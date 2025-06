Michele Mignani resta al Cesena: il tecnico pronto a continuare il progetto

Avanti con Michele Mignani, anche il mister appare convinto a continuare il cammino iniziato lo scorso luglio. Tanto sarebbe emerso dal colloquio avuto in call con la proprietà ieri. L’allenatore è già sotto contratto ma la permanenza non era scontata. Tanto è che al termine del preliminare playoff di Catanzaro lo stesso Mignani aveva fatto capire che le strade potevano anche separarsi anzitempo. Quando sarà ufficiale il divorzio con Artico (dovrebbe essere comunicato tra venerdì e sabato) e incaricato un nuovo ds (in ballo sempre Zamuner, Fusco e Stefanelli) ci sarà un nuovo confronto. C’è la squadra da allestire e Mignani si aspetta che vengano accolte le sue richieste dal momento che lo scorso anno aveva dovuto adattarsi ai piani fatti per D’Aversa che poi cambiò idea all’ultimo minuto.

Tra prestiti che torneranno alla base e possibili uscite la cerchia degli intoccabili però si restringe parecchio. Mendicino, Antonucci, Ceesay, Tavsan, Russo, La Gumina e Saric, anche se su quest’ultimo occorre aprire una parentesi, sono i giocatori che rientreranno alle società di appartenenza. Per quanto riguarda invece i pezzi di mercato Jonathan Klinsmann piace in A e all’estero, Cristian Shpendi e Matteo Francesconi potrebbero finire entrambi al Bologna, inoltre sul bomber ci sono anche Fiorentina e Torino, mentre per il centrocampista hanno chiesto informazioni anche Verona, Genoa e Sassuolo. Le certezze: in difesa su Andrea Ciofi qualche voce di mercato c’è (Monza, Venezia e Entella), ma la sensazione è che in B rimanga a Cesena, poi ci sono Giuseppe Prestia e Massimiliano Mangraviti, il più impiegato nella stagione appena conclusa. A questi si possono aggiungere i centrocampisti Giacomo Calò, Emanuele Adamo e ed anche Raffaele Celia, che nell’ultima parte di stagione ha trovato il campo con continuità. Dicevamo poi di Saric che di sicuro non verrà riscattato, la cifra pattuita a gennaio con il Palermo è di un milione e 800 mila euro, decisamente fuori portata per il Cavalluccio, ma si potrebbe optare per un nuovo prestito per riportarlo in Romagna.

Discorso a parte per Tommaso Berti: fuori discussione il suo valore, ma con Mignani, nella seconda parte di stagione, ha trovato poco spazio complice il cambio di modulo reso più prudente dopo un avvio in cui il Cesena giocava alla grande ma subiva anche tanto. Magari con un centrocampo più ’robusto’ ci si può permettere un Berti libero di esprimere la sua classe e quindi decisivo come lo è stato all’inizio del campionato. I punti interrogativi riguardano Bastoni, Donnarumma, Piacentini e Pieraccini, quest’ultimo con Mignani ha trovato il campo con il contagocce e ne lui ne il Cesena possono permettersi un altro anno senza praticamente giocare. Dicevamo molto dipenderà dalle uscite, di sicuro il reparto sul quale occorrerà intervenire in maniera massiccia è l’attacco, completamente da inventare sia che Shpendi parta sia che resti un altro anno in riva al Savio.

Andrea Baraghini