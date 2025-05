Michele Mignani: Sfida Cruciale contro il Palermo dopo la Sconfitta a Mantova

Mister Michele Mignani si è visto costretto a uscire a testa bassa anche dallo stadio di Mantova, rimandando nuovamente a data da destinarsi l’appuntamento col ritorno alla vittoria che ormai per la sua squadra manca da due mesi. "Siamo stati costretti a fare i conti col solito problema che abbiamo – ha commentato a fine gara – prendiamo gol evitabili. La squadra però ha approcciato bene la partita, il primo tempo è stato equilibrato, sì, abbiamo concesso qualcosa, ma è anche vero che siamo arrivati pure noi al tiro in porta, riuscendo a essere pericolosi. A quel punto avevamo tutta la seconda frazione per provare a riprendere il controllo, ma dopo un minuto siamo rimasti in dieci e a quel punto la partita è stata compromessa. E’ vero che i ragazzi sono stati bravi a tenerla in piedi fino a quando ci sono riusciti, poi però il 2-0 ci ha ‘ammazzati’. Avevamo anche realizzato un gol che poi ci è stato annullato: se fosse stato ritenuto regolare, probabilmente saremmo riusciti ad arrivare a giocarcela fino alla fine. Invece in compenso abbiamo incassato la terza rete, che non dovevamo prendere. Non siamo contenti di questo momento, per forza. Ora l’unica cosa da fare è rialzare la testa, lavorare e preparare bene la prossima partita contro il Palermo che è già dietro l’angolo". Appuntamento domani alle 15 all’Orogel Stadium: "Bisogna recuperare le energie, visto che col Mantova rimanendo in dieci ne abbiamo spese tante. Abbiamo anche perso un altro paio di giocatori (Francesconi espulso e Adamo, che è invece stato ammonito da diffidato, ndr). Soprattutto però non dobbiamo abbatterci perché il nostro campionato è ancora nel pieno: tre partite sono determinati, tre partite valgono nove punti e dunque dobbiamo per forza di cose andare in campo a fare quello che serve". Vincere, se si riscoprisse come ci si riesce.