Michele Placido veste i panni di Don Marzio

di Giacomo Mascellani

Michele Placido è protagonista dell’ultimo grande appuntamento della stagione invernale di prosa al teatro Comunale di Cesenatico, dove sarà Don Marzio nello spettacolo "La bottega del caffè", una delle più importanti commedie scritte da Carlo Goldoni. L’opera, risalente a oltre due secoli e mezzo fa, è ancora attuale e soprattutto molto apprezzata dal pubblico, lo dimostra il fatto che la data è sold out ed i posti sono stati esauriti una settimana prima. Quella di stasera a Cesenatico è la prima data in Emilia-Romagna dell’atteso tour.

In questa moderna rivisitazione, il capolavoro prodotto da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production e Fondazione Teatro della Toscana, diverte e tratteggia il piccolo mondo di un campiello, una piazzetta veneziana, con le sue luci ed ombre. Un maestro dello spettacolo italiano come Michele Placido regala al personaggio di Don Marzio sfumature, ambiguità e ironia, attorniato da una numerosa compagnia d’interpreti che, diretta da Paolo Valerio, si muove in scena con forza espressiva e ispirazione. La compongono parte del gruppo del Teatro Stabile ed altri attori, tra cui Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Anna Gargano, Armando Granato,Vito Lopriore, Francesco Migliaccio, Michelangelo Placido, Maria Grazia Plos.

In apertura dello spettacolo il sipario si alzerà su un allestimento imponente e accurato, cui hanno contribuito il lavoro della scenografa Marta Crisolini Malatesta, i ricchi costumi di Stefano Nicolao, il disegno luci concepito da Gigi Saccomandi, le musiche composte da Antonio Di Pofi e i movimenti di scena curati da Monica Codena.

Nella trama la luce del mattino accarezza le piccole abitazioni che si affacciano su un campiello veneziano, mentre i riflessi dell’acqua si rifrangono sul piccolo mondo che lo popola e che lo spettatore seguirà per una giornata intera, durante il Carnevale. In scena viene così portata la vitalità e il divertimento della commedia, la comprensione che l’autore mostra per l’uomo, raccontandone le virtù ed i lati oscuri, il suo amore viscerale per il teatro, per la scrittura e per gli attori, sulle cui potenzialità costruiva personaggi universali. Di questo testo meraviglioso, come sottolinea il regista Paolo Valerio, è protagonista un microcosmo di persone che gravitano nella piazzetta di Venezia.

Lo spettacolo di questa sera è anche l’occasione per riscoprire lo sfaccettato affresco sociale e umano che Goldoni ritrae ne "La bottega del caffé", in un costante movimento attorno alla bottega, gestita con oculatezza da Ridolfo con il suo aiutante Trappola. Sullo stesso campiello si affaccia anche un luogo assai meno onorato, la casa da gioco di Pandolfo. La bisca calamita il giovane mercante Eugenio, vittima della dipendenza dal gioco. La giovane Vittoria, di buona famiglia e sentimenti sinceri, molto deve penare per tentare di riportarlo sulla retta via. Di tutto questo rincorrersi e mentire, di questo tessere affari, pentimenti e colpi di scena, è osservatore privilegiato Don Marzio, un nobile napoletano che seduto al caffé ascolta, rivela, distorce notizie e verità.

Essendo i posti tutti esauriti, l’unica possibilità di avere un biglietto è quella di recarsi al botteghino prima dello spettacolo e sperare che vi siano delle disdette.