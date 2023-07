Michelle Hunziker in città fra shopping e ore di relax

Nei giorni scorsi Michelle Hunziker ha trascorso momenti di relax in riviera. La bella show girl e conduttrice televisiva ha sempre detto di essere molto legata a Gatteo a Mare dove veniva in vacanza da bambina, tuttavia la sua ultima tappa l’ha vissuta al Grand Hotel Da Vinci vicino a quello stabilimento dove negli anni ’90 venne paparazzata per la prima volta con Eros Ramazzotti dal fotografo Arnaldo Magnani. In questa sua visita a Cesenatico, la Hunziker ha frequentato anche diversi negozi tra cui il ’Mela Compro’ dell’imprenditore Massimiliano Montorzi, dove si è intrattenuta con Luna (nella foto).