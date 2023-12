Micropacemaker a 94 anni. Iolanda ringrazia i medici:: "Vi porterò i cappelletti"

La più avanzata tecnologia relativa al pacemaker, che si rende necessario in caso di disordini del ritmo cardiaco, arriva per la prima volta anche al Bufalini dopo essere stata adottata in alcuni grandi ospedali italiani. Si tratta di un minuscolo dispositivo di due centimetri, del peso di appena due grammi (un decimo degli apparecchi tradizionali), a cui ben si addice il nome di Micra, che viene impiantato senza l’ausilio della chirurgia ma semplicemente per via transvenosa attraverso una iniezione nella vena femorale. Niente cicatrici, dunque, tempi di intervento rapidissimi (circa 30 minuti), nessuna degenza ospedaliera e, fatto altrettanto straordinario, il controllo può essere effettuato a distanza senza la necessità per il paziente di recarsi in ospedale. Il dispositivo è stato applicato dal dottor Paolo Sabbatani, responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia dell’Unità Operativa Cardiologia Cesena, ad una donna di 94 anni, la signora Iolanda, affetta da malattia del sistema di conduzione cardiaco. "Sto bene e sono in gran forma" testimonia la signora Iolanda che ha confidato di aver partecipato al matrimonio di un nipote pochi giorni dopo la dimissione e che ha già ripreso a tirare la sfoglia. "Ringrazio tutti i medici e gli infermieri - ha poi aggiunto salutando - e tornerò presto a portarvi i cappelletti per Natale".

La soddisfazione arriva anche da parte del personale sanitario della Cardiologia di Cesena diretta dal 1° agosto dal dottor Andrea Santarelli. "Sono felice - dice il primario - di affermare che il primo impianto con questo particolare sistema di stimolazione cardiaca, eseguito con il rivoluzionario pacemaker Micra presso il nostro ospedale, si è concluso con successo e che la paziente sta bene. Grazie a questo intervento, la signora Iolanda è potuta tornare ad avere una normale frequenza cardiaca. Abbiamo posto indicazione a utilizzare questo nuovo dispositivo perché aveva già avuto un pacemaker ma era stato necessario rimuoverlo causa decubito della tasca sottocutanea dove era stato impiantato. Micra è poco più grande di una pillola, una vera e propria cardiocapsula di stimolazione intracardiaca ma, nonostante le sue dimensioni, la sua durata media è di 12 anni".

L’avveniristico dispositivo è sbarcato già da qualche anno nei grandi ospedali italiani specializzati nella cardiologia d’avanguardia ma per il momento non viene impiantato su tutti i pazienti soprattutto a causa del costo, di 5 o 6 volte superiore ai un pacemaker tradizionale. Ma il futuro è quello e c’è da scommettere che non sarà tanto lontano.