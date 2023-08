Migliaia di cesenati al Monte Sulle scalette restaurate

Ferragosto all’insegna della fede. Anche quest’anno migliaia di cesenati hanno voluto dedicare almeno una parte della loro giornata di festa alla spiritualità, in particolare recandosi in processione alla basilica della Madonna del Monte, punto di riferimento della fede mariana del territorio. La tradizione vuole che il metodo principale per raggiungere il santuario (che il 15 agosto è precluso alle auto per evitare blocchi alla circolazione e garantire la sicurezza in occasione di una giornata di altissimo afflusso) sia quello di farlo a piedi, camminando lungo la suggestiva ‘via delle Scalette’, che dal cuore della città si inerpica in salita fino a raggiungere la collina che domina Cesena e sulla quale è stata edificata la basilica dedicata alla Madonna. Quest’anno il momento era particolarmente atteso, visto che coincideva con l’occasione di tornare a usufruire del percorso recentemente restaurato dal Comune di Cesena grazie anche alla generosità di tanti cittadini che avevano donato un contributo nell’ambito di una raccolta fondi promossa online. In effetti il risultato ha raccolto il favore di molti camminatori, che si sono cimentati su una pavimentazione riqualificata, con scalini rimodellati e in generale con un ciottolato ripulito e messo in sicurezza. L’impatto estetico è stato promosso, anche perché il panorama circostante era e resta da cartolina. I primi fedeli sono partiti ancora col buio, perché nel giorno dell’Assunzione, le celebrazioni religiose in basilica cominciano all’alba e proseguono a cadenza oraria per tutta la mattina, fino alle 12. L’ultima messa è invece stata celebrata nel pomeriggio, alle 18, alla presenza del vescovo Douglas Regattieri. Sosta obbligata a metà del percorso, davanti alla celletta votiva dedicata alla Madonna, per riprendere fiato e per dedicare qualche attimo al raccoglimento. Perché la fede è un dono che accarezza e rigenera lo spirito. Anche sotto al sole di Ferragosto.

Luca Ravaglia