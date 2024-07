Miglior barista di Cesena. Vince Virginia Calandrini

Virginia Calandrini del Chiosko Savelli è la migliore barista di Cesena. Parola di 764 lettori del Carlino che hanno compilato e inviato i tagliandi pubblicati fino al 29 giugno scorso. Una pioggia di tagliandi: quasi seimila in totale quelli giunti in redazione. Piazza d’onore per Sara Cammisa di Mondo Caffé (687 voti) e terzo posto a Ilaria Ricci della pasticceria Olivi di via Madonna dello Schioppo (676). Seguono Ylenia Tisselli (584), Rudi Sherifi (491), Claudia del Pennys (280), Camilla di Porta Trova (226), Susanna Bonanno (218), Daniele Lucchi (165), Lucia Brighi (156), Martina Fabbri (153), Gabriela Popa (148), Roberta Tintoni (140), Chiara Galassi (133), Antonia Rossi (75), Cristina Montecampi (72), Francesco Fesani (67), Alex Prati (58), Egea Buratti (53) e a seguire una decina di altri baristi con meno di cinquanta voti.

"E’ una bellissima notizia - ha sorriso Virginia Calandrini - il cui merito è tutto dei miei straordinari clienti. Ed è a loro che dedico la vittoria. Al Chiosko era partita una vera raccolta di tagliandi, con tanti avventori che si premuravano di venirmeli a consegnare, facendo il tifo per me. C’era poi chi li raccoglieva e li conservava, per evitare che le schede andassero perse. Il tutto fino al rush finale, quando negli ultimi giorni tanti sono arrivati con veri e propri pacchetti: ’Lo meriti perché sei la miglior barista della città’, mi dicevano. Sono davvero contenta: del premio e soprattutto del tanto affetto che ho ricevuto. In certi casi anche in forma anonima. Ringrazio tutti: è un grande stimolo a continuare a lavorare col massimo dell’impegno".

Tanto più che Virginia dietro al bancone del Chiosko si sente a casa: "Sono qui da quattro anni e vado per il quinto. Amo questo mestiere, che ho imparato a conoscere quando ancora ero piccola e guardavo mia mamma lavorare nel ristorante che gestiva. Sono sempre voluta restare in questo ambiente e da quando lavoro ai Chiosko dei Giardini Savelli mi sento davvero pienamente soddisfatta. L’ambiente è ottimo, il locale è curato, il rapporto coi colleghi è perfetto. C’è tutto quello che serve per mettere il massimo dell’impegno e dell’entusiasmo in ciò che faccio. Evidentemente i risultati arrivano e vengono apprezzati da chi ogni giorno viene a trovarci. E’ questa la vittoria più importante".

L’iniziativa è stata organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti e Moka Rica.