Miglior barista: la scelta ai lettori. Da oggi si può votare il preferito con il tagliando del Carlino

Cesare Soldati, presidente di Confesercenti cesenate, come va il settore dei bar?

"Per quel che riguarda i nostri associati, nel commercio quello dei pubblici esercizi è un settore che ha un buon andamento. I bar stanno vivendo un buon momento. Non c’è più una fase di espansione come succedeva anni fa, ma il settore è ancora vivace. In questo momento i bar sono arrivati a un buon livello, non ancora di saturazione, ma iniziano ad essere tanti e a soddisfare la domanda della clientela. Ci sono i baristi più bravi che riescono a stare molto tempo sul mercato e allo stesso tempo continuano ad aprire nuove attività".

Il ruolo dei baristi è importante?

"In una città la figura del barista è molto importante perché in qualche modo i baristi sono i ricettori dell’umore dei cittadini. In questi anni, in cui diverse vetrine si sono spente perché chiudevano dei negozi, la città ha acceso nuove vetrine per merito dell’apertura di nuovi bar. Certo, in un centro non si può vivere con soli bar o ristoranti: una città è vivace quando ci sono sia negozi che attività aperte. E quando un bar chiude deve essere subito sostituito perché altrimenti si perde un presidio sociale e un punto di riferimento".

E’ ancora importante creare un rapporto di fedeltà con il cliente?

"Per il barista, così come per ogni esercizio commerciale, il rapporto che si instaura con il cliente è fondamentale. Proprio perché l’offerta di bar nel Cesenate è tanta, quello che un barista deve fare è fornire una buona accoglienza in modo che il cliente ritorni nel bar".

Quella del barista è una professione difficile?

"Di sicuro non è uno di quei lavori in cui si sta seduti tutto il giorno. E’ un lavoro che richiede orari difficili, si apre la mattina presto e in alcuni casi si chiude la sera tardi. Bisogna fare dei sacrifici, però dà molte soddisfazioni, come tutti i lavori a contatto con la gente".

La nuova sfida del Resto del Carlino ha l’obiettivo di fare emergere il più bravo tra i baristi. Cosa ne pensa?

"Il concorso del ‘miglior barista’ lo vedo più come un gioco che come una sfida. E’ una bella occasione che permette ai clienti di premiare il proprio bar. Il livello dei baristi è alto a Cesena, ed è bello mettersi in gioco e partecipare ad una competizione come questa".

