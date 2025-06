Miglior barista, podio in rosa. Premiate Sara, Rudy e Ilaria

Emozionate e orgogliose del risultato allo stesso tempo, le tre vincitrici della seconda edizione della nostra iniziativa ‘Il miglior barista è...’ sono salite ieri sul podio nella sede di Confesercenti cesenate. L’associazione di categoria, sponsor del nostro ‘referendum’ a suon di tagliandi, ha ospitato la cerimonia finale di premiazione alla presenza del presidente Cesare Soldati, del titolare di Estados café Daniele Versari, del responsabile della redazione cesenate del Resto del Carlino Emanuele Chesi e di Gabriele Giovagnini e Luisella Mengozzi per l’agenzia Speed.

Il primo premio è stato consegnato a Sara Zedde del Caffé Martini di corso Garibaldi, trionfatrice della competizione con ben 2.351 tagliandi. Ha ricevuto una targa ricordo e premi (macchina per caffè e prodotti) offerti da Estados caffé. Trarga ricordo e premi di Estados anche per la seconda classifica Rudy Sherifi (bar della clinica San Lorenzino) e per la terza Ilaria Ricci (Shiva 95, ex pasticceria Olivi, via Madonna dello Schioppo). Rudy è stata votata da 1.294 lettori, Ilaria ha ricevuto 1.118 voti. Complessivamente sono arrivati in redazione 7.522 coupon compilati entro i termini. Oltre tempo massimo sono arrivati (via posta) altri trecento tagliandi, con voti sparsi, che quindi non avrebbero comunque alterato il risultato finale. La seconda edizione del nostro concorso ha sfiorato quindi in totale quota ottomila tagliandi.

Un successo oltre le aspettative, che evidenzia ancora una volta il gradimento dei clienti per il lavoro dei baristi e il riconoscimento dell’insostituibile ruolo sociale e di aggregazione del bar, nelle città come nelle frazioni più piccole. Incassato il successo di questa edizione, gli intervenuti hanno manifestato apertamente l’intenzione di riproporre l’iniziativa il prossimo anno, puntando su una partecipazione ancora maggiore di bariste e baristi.