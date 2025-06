Miglior barista, podio tutto rosa. La corona va a Sara Zedde

Un podio tutto al femminile affiora dalla sfida del ‘Il miglior barista è…’, promossa dal Resto del Carlino di Cesena in collaborazione con Confesercenti Ravenna-Cesena e col sostegno di Estados Cafè. Un tifo unito fino alla fine ha confermato la classifica temporanea dei giorni scorsi e le prime tre ‘reginette’ sul podio. Al primo posto c’è Sara Zedde del Cafè Martini, che distacca nettamente le avversarie con ben 2.351 tagliandi. In seconda posizione ecco che si attesta Rudy Sherifi del bar della clinica San Lorenzino, votata da 1.294 cesenati. Al terzo posto si colloca Ilaria Ricci della pasticceria Shiva 95 (ex Olivi), con 1.118 tagliandi. Una pioggia di coupon incessante ha portato al totale di 7522 coupon. La premiazione si terrà lunedì 23 giugno alle 11 nella sede della Confesercenti cesenate: le prime tre classificate saranno premiate con targhe ricordo della manifestazione.

Continuando con la classifica troviamo al quarto posto Nicole Campana, con 548 voti, barista del Caffè Porta Trova. A seguire Patrizia Drudi del bar Raroloco di Gambettola, che ha guadagnato 498 preferenze. Si discosta di poco Katherine Benedetti della pasticceria Moderna, che ha accumulato 481 voti. E tra tante donne, ecco anche qualche uomo. Tra i baristi preferiti della sfida del nostro giornale c’è Salvatore Spanò del bar Martorano con 230 voti. Chicca del Caffè del Viale di Longiano ha ottenuto 195 voti. Sono 138 i tagliandi raccolti per Egea Buratti del Bar Dismano, mentre Paolo Wu dell’Hemingway Bar Coffe è stato scelto da 120 lettori. William Hu del bar Fiorita ha ottenuto 93 tagliandi. Vanessa Antoniazzi del Bar Europa, segue nella classifica con 85 tagliandi. Dopo di lei c’è Antonia Rossi del bar Rosso Cinque, con 69 tagliandi. Franco Fesani del Mad Cafè ha ottenuto 58 tagliandi. Ylenia Tisselli di Dolce Mia di Savignano ha conquistato 47 preferenze. Mara Sciacca del Don Diegaro Caffè ha ottenuto 41 voti. Jana di Brivido Cafè ha guadagnato 38 coupon, mentre Giulia Valzania del Caffè Commercio a Calisese ha ottenuto 33 tagliandi. Pamela Pavolucci dello Sweet Bar è stata scelta da 25 lettori del Resto del Carlino, per Elena Canali dello Sweet Bar le preferenze sono state 22, 20 per Andreea Rosca di Casa Madie, e infine 18 preferenze per Elisa Spinelli del Welldone.

Annamaria Senni