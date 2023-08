Miglioramento sismico, lavori agli istituti ‘Serra’ e ‘Da Vinci’

La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato la procedura di gara per i lavori di miglioramento sismico dell’Istituto tecnico ecomomico ‘Serra’ e e dell’It ‘Da Vinci’ di via Gasperi a Cesena. L’intervento prevede opere edili, strutturali ed impiantistiche per migliorare la sismica del fabbricato nella parte che ospita l’IT Da vinci e da settembre alcune classi del Versari Macrelli. Si procederà all’affidamento entro il 15 settembre e i lavori saranno realizzati in 730 giorni, in raccordo con le attività didattiche, in due differenti fasi, nell’estate 2024 e 2025 La spesa totale è di 1.680.000 euro, finanziati da Pnrr. "L’obiettivo importante che ci poniamo è continuare ad investire sul polo scolastico tecnico superiore della città - dichiara Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia – migliorando la qualità dell’edificio e la sicurezza della struttura. Contestualmente al miglioramento sismico dell’edificio, che ospita ragioneria e geometri, quest’estate sono partiti i lavori di manutenzione del tetto del Serra e di adeguamento sismico della palestra del Pascal ed è in corso la gara per il miglioramento sismico. Più di 7 milioni di euro che investiamo sulle scuole di quell’area, grazie al Pnnr per rendere gli edifici più sicuri".